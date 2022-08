Trippel Graham Hansen i Barcelonas kalasseier

Laia Martret la på til 2-0 17 minutter ut i 1. omgang, før Graham Hansen la på til 3-0 minuttet senere. Fire minutter før pause var Graham på plass igjen og fullførte hattricket i løpet av én omgang. På overtid i 1. omgang scoret Claudia Pina på straffespark til stillingen 5-0 foran 4515 tilskuere på Johan Cruyff stadion.

Fem minutter etter hvilen gjorde Pina sitt andre for dagen til 6-0. 66 minutter var spilt da Ana Crnogorcevic la på til 7-0. 8-0 kom ved Aitana Bonmati. 9-0 kom på et selvmål, og Ariana Arias satte punktum med 10-0.

For Graham Hansen ble det en fin opptur etter et skuffende EM for Norge i England.

Ingrid Syrstad Engen spilte også fra start for Barcelona.

