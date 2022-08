Rosenborg knuste Røa – Stabæk tapte poeng i sluttspillskampen

Cesilie Andreassen sendte RBK i ledelsen etter fem minutter, før Kristine Minde doblet seks minutter senere. Det sto seg til i annen omgang da Anna Jøsendal la på til 3-0 etter en drøy time. Andreassen scoret sitt andre i det 72. minutt, mens Selma Sól Magnúsdóttir også noterte seg for en scoring tre minutter senere.

Seieren gjør at Rosenborg har to poeng opp til serieleder Brann før de to siste kampene foran sluttspillet. En annenplass i grunnserien vil gi RBK fire poeng inn i sluttspillet. Vinneren får med seg seks, mens tredjeplassen tar med seg to poeng. Fjerdeplassen får ingen poeng med seg inn i sluttspillet.

Røa på sin side skal spille kvalifisering om å holde seg i Toppserien. De ligger sist med to poeng bak Avaldsnes med sju.

Fjerdeplasserte Stabæk kjemper om å komme seg til sluttspillet, men de fikk seg en liten knekk lørdag. Tonje Pedersens mål like før pause sikret Kolbotn-seier, og gjør samtidig at Kolbotn har tre poeng opp til Stabæks 23 over streken. Mellom der er Lyn på 22.

