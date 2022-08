Ingen vil ha draktnummer 9 i Chelsea: – Kan godt forstå det

Chelsea-manager Thomas Tuchel snakker om temaet foran kveldens serieåpning borte mot Everton, ifølge Reuters.

Spillere som Fernando Torres, Radamel Falcao, Gonzalo Higuaín, Álvaro Morata og Romelu Lukaku har levert under forventningene som Chelsea-spisser med trøye nummer 9.

– Folk forteller meg at det hviler en forbannelse over det (nummeret). Det er ikke slik at vi dropper det av taktiske årsaker. Overraskende nok er det ingen som vil røre det. Alle som har vært her lenger enn meg, sier at «han hadde nummer ni og scoret ikke», sier Tuchel.

Lukaku er den siste i rekken som ikke klarte å svare til forventningene med det klassiske spissnummeret på ryggen. Han er nå leid ut til gamleklubben Inter.

– Vi er i en situasjon der ingen vil ha nummer 9. Jeg er også overtroisk, og jeg kan godt forstå hvorfor spillerne ikke vil røre det, fortsetter Tuchel.

