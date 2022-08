Positive Ajer-nyheter – trolig tilbake fra skade innen kort tid

Det fortalte Brentford-sjefen på fredagens pressekonferanse i forkant av lagets serieåpning borte mot Leicester søndag.

Ajer ble operert for en hamstringskade like etter forrige sesong, og det ble tidlig klart at Leicester-kampen etter alt å dømme kom for tidlig for den norske midtstopperen.

– Han ble operert rett etter sist sesong. Han er foran skjema, og det ser fint ut, sa Frank til The Athletic tidlig i juli.

Ajer spilte 24 kamper for laget sist sesong og figurerte mye på høyrebacken. Han var også klubbens dyreste spiller fram til høyrebacken Aaron Hickey og kantspilleren Keane Lewis-Potter begge ble klare for London-klubben tidligere i sommer.

Brentford rykket opp til det gjeveste selskap i England før forrige sesong, og London-klubben endte til slutt på en sterk 13.-plass i deres første sesong på øverste nivå siden 1946/1947.

[ Dagsavisens Premier League-tips: Tittelen er Braut Haalands å tape ]