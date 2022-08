Mané på scoringslisten da Bayern herjet i serieåpningen

Senegalesiske Sadio Mané fikk også en drømmestart på sin Bundesliga-karriere etter overgangen fra Liverpool da han scoret Bayern Münchens tredje mål i kampen.

Det var imidlertid Joshua Kimmich som var den sentrale skikkelsen da den regjerende mesteren fikk en pangstart på kampen. Tyskeren fikk nemlig æren av å åpne scoringsballet med et sylfrekt frispark, før han selv slo hjørnesparket som Benjamin Pavard senere kriget inn til 2–0 for bortelaget.

Før halvtimen var unnagjort stupte Bundesliga-debutant Mané inn 3–0 til gjestene med et flott hodestøt. Etter 35 minutter la Jamal Musiala på til 4–0 for Bayern, før Serge Gnabry sørget for de rødkleddes femte tre minutter før pause.

Etter en drøy time reduserte Randal Kolo Muani for hjemmelaget, men det hjalp lite da Musiala ble tomålsscorer for Bayern få minutter før slutt.

Dermed endte det med en knusende 6-1-seier for den tyske storklubben i seriepremieren.

I løpet av den andre omgangen fikk også Matthijs de Ligt, Ryan Gravenberch og Noussair Mazraoui sine Bundesliga-debuter for Bayern München. Norske Jens Petter Hauge var ikke med i Frankfurts kamptropp.

Neste søndag tar fjorårets Bundesliga-mester imot Wolfsburg i heksegryten i München. Eintracht Frankfurt skal som vinner av forrige sesong europaliga kjempe om sølvtøy i supercupfinalen mot fjorårets mesterligavinner Real Madrid. Den kampen spilles i Helsingfors allerede førstkommende onsdag.

