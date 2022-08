Norske dommere i gang med praktisk VAR-utdanning: – Handler om å bygge team

– Det har gått veldig bra. Det å kunne gjøre en del av utdannelsen for dommerne på et sted som Norway Cup er veldig bra. Jeg tror dommerne synes det er en bra ramme, sier Knut Kristvang til NTB.

Han er prosjektleder for VAR i Norges Fotballforbund. Kristvang tror spillerne på Norway Cup synes det har vært morsomt å være del av dommernes utdanning.

– Jeg tror det har vært ganske bra. Mange av dem synes det er spennende å være på en slik greie. Det er fotballspillere som er i modus, så blir de fortalt at de skal handse med vilje, så det er litt spesielt. Jeg tror de fleste her synes det har vært ganske moro, fortsetter han.

Emilie Rodahl Torkelsen er en av dommerne som får opptrening i VAR på Ekeberg. Hun debuterte som dommer i 1. divisjon i år og er én av fem fra divisjonen som får muligheten under Norway Cup.

– Nå har vi kommet dit at vi omsetter teori til praksis. Det å trene her, i en litt uformell setting, er veldig kjekt. Så får vi tatt steg litt etter litt og kjenne at det setter seg mer og mer, sier hun til NTB.

– Høre at du har gjort feil

Hun har fått prøvd seg som både hoved- og VAR-dommer og sier at man må tenke med et litt annet hode i de forskjellige rollene.

– Jeg ble overrasket over at det ikke var mer stressende å få beskjeder på øret fra VAR. Jeg tenkte mest på det å få beskjed om at du har gjort en feil, men det er en overraskende fin opplevelse. Det handler om å bygge team, så går vi fra å være fire i et team til også være VAR, VAR-assistent og operatør, sier Torkelsen.

Hun legger til at også spillerne var litt nervøse for anledningen.

Fifa-dommer Svein Oddvar Moen er med som instruktør. Han er utdannet til å lede kamper med VAR internasjonalt.

– Vi har kommet et stykke. Det er en krevende utdanning, og mye skal på plass. Vi ønsker at det skal skje situasjoner som både VAR og dommerne får prøvd seg på. Vi har fått mange interessante situasjoner som ikke bare er krevende for dommeren, men også for VAR, sier han.

Åtte kameraer

Den erfarne kamplederen er likevel klar på at det nok trolig vil forekomme feil avgjørelser neste sesong. VAR i Norge skal bestå av en åttekameraproduksjon. Det er betydeligere færre enn i internasjonal fotball.

– Det er viktig å ha en forståelse av hva VAR er i Norge. Det vil ikke bli som i Champions League eller EM og VM, der de har 32 eller 42 kameraer. Vi har de åtte kameraene å forholde oss til, sier han og legger til:

– Det vil fortsatt være mange situasjoner å diskutere i norsk fotball. Åpenbare feil vil vi ta vekk fra 2023.

Høyere list

Dommersjef i NFF, Terje Hauge, er fornøyd med starten på den praktiske delen av utdanningen og sier det tidlig oppsto ting å gripe tak i.

– Dag én har gått veldig bra og som planlagt. Vi har vært helt på det grunnleggende, og selvfølgelig ser vi at det er forbedringspunkter, men det er derfor vi er her er og trener på kommunikasjonen mellom de forskjellige rollene, sier han og legger til:

– Og så er det hva vi skal gripe tak i. Det har vi ikke begynt å trene på ennå, men vi ser det at VAR griper tak i litt for mye her. Lista burde vært litt høyere, men det er trening, så helst en gang for mye ut til skjermen enn en gang for lite for å få trening i det.

