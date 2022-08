Støre møtte ukrainske flyktninger på Norway Cup: – Rørende

Ap-lederen fikk hilse på flere av spillerne på laget Ukraina United. Alle spillerne kommer fra flyktningmottaket i Kongsberg.

– Det var rørende, sa Støre til NTB om det hjertelige møtet.

– Det er en påminnelse om at det er mange ukrainske ungdommer i Norge i dag. Flyktninger som sitter på mottak, skal i gang med et studieår, og vi må legge mest mulig til rette for at det kan skje på en god måte, fortsatte han.

14 år gamle Diana Rusanova var blant de ivrigste etter å møte statsministeren. Hun omfavnet Støre og ga ham en god klem.

– Det var et veldig viktig møte. Jeg var veldig spent, sa Rusanova.

Lagkameraten Artem Kompanijets (16) ble mildt sagt sjokkert da han fikk høre om møtet med statsministeren.

– Da jeg fikk høre om det, kunne jeg ikke tro det, sa Kompanijets.

Fortsetter støtten

Støre brukte anledningen til å spørre hvordan barna hadde hatt det under Norway Cup. Han kunne også gi laget en gladmelding.

– Jeg var i Ukraina for fem uker siden og kunne fortelle om det. Så kunne jeg si at vi skal fortsette å støtte Ukraina, sa statsministeren.

– Hvilke inntrykk satt du igjen med etter Ukraina-turen?

– Det var sterkt. I områder hvor krigen har rast. Vi møter folk som ikke vil bli okkupert og slåss mot det. Det er en hverdag som er en dramatisk påminnelse om det vi har i Europa i dag. Når vi har en strømutfordring i Norge i dag, kommer den fra et sted. Den kommer fra en krig, og den er dramatisk for Europa og for oss, fortsatte Støre.

Pusterom

Resultatmessig har det ikke gått helt veien for Ukraina United. Likevel har turneringen vært viktig for laget.

– Vi har tapt alle kampene, men det var veldig gøy. En ny opplevelse. Det hjelper å klarne tankene, sier Kompanijets.

Han hadde aldri stått i mål tidligere, men fikk mye skryt for sin innsats under kampene. Støre mener idretten er mer enn bare resultatene.

– Selv om disse her ikke topper ligaen så kan de ha det gøy. Selv om de går på et tap, vinner de hjertet til folk. Det får de varme tilbakemeldinger om, og det tror jeg de trenger.









