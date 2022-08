Serieleder Brann kjørte over byrivalen etter EM-pausen

Klubbene har begge spilt 15 kamper når det gjenstår tre runder før sluttspillet i Toppserien. Vålerenga følger tre poeng bak RBK med en kamp mindre spilt. Alle tre er allerede klare for sluttspillet, men det handler om hvem som skal starte det med bonuspoeng (6-4-2 for de tre første).

Brann hadde med flere spillere i EM nylig. Aurora Mikalsen, Tuva Hansen, Guro Bergsvand og Elisabeth Terland var med i den norske troppen, mens Berglind Björg Thorvaldsdóttir og Svava Rós Gudmundsdóttir spilte for Island.

Sist kamp for Brann var 12. juni, men snaue to måneder senere har de ikke mistet målteften. Therese Sessy Åsland bidro med to scoringer i den knusende seieren.

Overkjøring til pause

Nora Eide Lie sendte Brann i ledelsen etter sju minutter. Hun driblet seg fri og sendte ballen i nettet.

Et kvarter senere lå ballen igjen i mål da Åsland plutselig fikk stå helt alene i feltet etter et flott angrep. I etterkant tok Arna-Bjørnar et spillermøte i egen boks, men uten at de stoppet serielederen.

Ti minutter senere sendte Signe Gaupset ballen i mål med en markkryper ved stolperota. Fem minutter før pause avsluttet Maria Brochmann et flott angrep med å sette ballen i nettet.

Tomålsscorer

Det ble ingen myk start for Arna-Bjørnar i 2. omgang da Rakel Engesvik banket inn 5-0 etter tre minutter. Etter en drøy time ble Åsland tomålsscorer men kanon i vinkelen fra hjørnet av 16-meteren.

Til tross for flere store sjanser fant verken Brann eller Arna-Bjørnar målet den siste halvtimen. Branns nysignering Rikke Nygard fra Vålerenga ble sittende på benken hele kampen.

Brann møter Lyn hjemme i neste kamp, mens Arna-Bjørnar tar imot Avaldsnes.

