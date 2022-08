Bendik Bye berget Kristiansund på overtid – ubeseiret i tre kamper

Dermed lever håpet om fornyet eliteseriekontrakt på Nordmøre. Tromsø var klart best i første omgang, men utligningen var fortjent etter at hjemmelaget dominerte den andre omgangen og skapte mange sjanser.

– Det er viktig ikke å tape, men vi burde helt klart ha vunnet etter den andreomgangen, sa Bye til Discovery,

Det var spilt to av seks tilleggsminutter da Kristiansund fikk straffespark. Anders Jenssen kom feil inn i en duell med innbytter Pemi Moumbagna, og Kai Erik Steen pekte på 11-metersmerket.

Den avgjørelsen likte Tromsø-trener Gaute Helstrup svært dårlig, og han fikk rødt kort etter sluttsignalet.

August Mikkelsens dribleferdigheter og skuddfot så lenge ut til å gi Tromsø en viktig 1-0-seier i den to ganger utsatte bortekampen. Det ble bare ett poeng, men det var nok til å klatre bort fra kvalifiseringsplassen. Laget overlot den til Haugesund.

Kristiansund tente et lite håp blant supporterne ved å ta sesongens første trepoenger borte mot HamKam søndag, og etter ett poeng på de 13 første kampene har laget nå fem poeng på de tre siste. Men lenge så det ut til å gå mot et nytt tap.

Sjokkstart

Allerede etter 17 sekunder kunne Tromsø vært foran. KBK-forsvaret klarte ikke å håndtere et langt klareringsspark fra gjestekeeper Jakob Haugaard, og Ebiye Moses var alene gjennom. Han skjøt rett utenfor lengste stolpe.

I det 10. minutt var Moses enda nærmere etter at han pent ble flikket gjennom av Sakarias Opsahl. Den gangen smalt avslutningen i stolpen bak Sean McDermott.

I stedet var det Mikkelsen som skulle sende Tromsø i ledelsen etter å ha vist sine dribleferdigheter i kampens 18. minutt. Først tråklet han seg fram i feltet, fikk det for trangt og spilte ut til Niklas Vesterlund. Da han fikk ballen tilbake ble det trangt igjen, men han vendte elegant av Torgil Gjertsen og skjøt stolpe-inn i lengste hjørne.

Tromsø fortsatte å dominere kampen og misbrukte en ny stor sjanse ti minutter før pause. Moses vant ballen fra Andreas Hopmark ved midtstreken, satte fart og spilte Mikkelsen fram på venstresiden. Fra noe spiss vinkel tapte han duellen med McDermott da keeper tok skuddet i kroppen.

Det var en veldig fortjent ledelse Tromsø tok med seg inn til pausepraten, og den kunne godt vært et par mål større. Christian Michelsen så derimot ut til å ha brukt tiden i garderoben godt, for Kristiansund hevet seg i 2. omgang og begynte å sette Tromsø-målet under press.

Bare nesten

Innbytter Max Willamsen var nær utligning i det 55. minutt da han prøvde skuddfoten i returrommet etter et frispark og ga ballen en skru som nær hadde utmanøvrert Haugaard. Han var på vei feil vei, men greide å ta farten av ballen og fanget den i andre forsøk.

Fem minutter senere var Sander Kartum nær å få foten på et hardt innlegg fra Snorre Strand Nilsen inne i målgården. I det 80. minutt fyrte Bendik Bye løs mot nærmeste kryss, men Haugaard reagerte raskt og slo til corner. To minutter senere fikk innbytter Pemi Moumbagna foten på et langt framspill fra Sebastian Jarl, men traff ikke godt nok til å sette keeper på prøve.

I siste minutt kom Bye gjennom på kant, men blåste skuddet over mål. Det så ut til å være siste sjanse, men han skulle få en til fra 11 meters hold, og da satt den.

Begge lag har vanskelige motstandere kommende helg. Kristiansund får besøk av serieleder Molde, mens Tromsø gjester serietoer Lillestrøm. Det blir uten Lasse Nilsen, som må stå over for gule kort, og uten Helstrup på benken.

---

Kampfakta:

Eliteserien menn onsdag, fra 8. runde:

Kristiansund – Tromsø 1-1 (0-1)

3724 tilskuere

Mål: 0-1 August Mikkelsen (17), 1-1 Bendik Bye (90).

Dommer: Kai Erik Steen, Østsiden Askøy.

Gult kort: Brynjólfur Willumsson, Jesper Isaksen, Kristiansund, Lasse Nilsen, Jakob Haugaard, Tromsø.

Lagene:

Kristiansund (3-2-3-2): Sean McDermott – Andreas Hopmark, Dan Peter Ulvestad (David Agbo fra 85.), Sebastian Jarl – Snorre Strand Nilsen (Liridon Kalludra fra 73.), Christoffer Aasbak (Amin Askar fra 57.) – Jesper Isaksen, Sander Kartum, Torgil Gjertsen (Faris Pemi fra 45.) – Bendik Bye, Brynjólfur Willumsson (Max Normann Williamsen fra 45.).

Tromsø (3-5-2): Jakob Haugaard – Anders Jenssen, Christophe Psyché, Jostein Gundersen – Niklas Vesterlund, Sakarias Opsahl, Ruben Yttergård Jenssen, Eric Kitolano (Kent-Are Antonsen fra 61.), Lasse Nilsen (Warren Kamanzi fra 80.) – August Mikkelsen (Felix Winther fra 70.), Ebiye Moses (Jasse Tuominen fra 61.).

---