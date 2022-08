Liverpool-angriper skrev ny kontrakt

Jota kom fra Premier League-kollega Wolverhampton i september 2020 og har scoret 34 mål på 85 kamper for de rødkledde. Nå har han forlenget den opprinnelige femårskontrakten med ytterligere to år, bekrefter klubben på sine nettsider.

– Jeg er veldig stolt. Siden jeg kom for to år siden, har jeg etablert meg selv som en viktig spiller for laget, som var akkurat det jeg ønsket, sier angriperen.

Portugiseren sliter for tiden med en hamstringskade og vil trolig ikke være klar til seriestart mot Fulham til helgen. Han har mistet flere oppkjøringskamper i forsesongen.

– Uheldigvis har jeg mistet flere kamper i forsesongen. Det vil bli noen uker, sier han om skaden.

