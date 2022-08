Ingen Lyn-retur for Linberg – blir utenlandsproff

Det bekrefter klubben på sine nettsider.

I en pressemelding fra LSK kvinner i starten av juni ble det meldt at Linberg og Brenn var blitt enige med klubben om å terminere kontrakten. Dermed ville de kunne finne seg en ny klubb fra 1. august. Nå er det klart at de fortsetter karrieren i Italia.

Como vant Serie B forrige sesong og rykket dermed opp til Serie A før den kommende sesongen. Laget møter seriemester Juventus i serieåpningen siste helg i august.

Fra før spiller fem norske kvinner i øverste divisjon i Italia.

Tidligere har det blitt spekulert i at Linbergs gamle klubb Lyn kunne bli neste stopp, men i stedet blir den tidligere Lyn-spissen klubbkollega med blant andre Cesc Fabregas, som nylig skrev under for herrelaget.

