Fire søramerikanske land ønsker seg fotball-VM i 2030

Ifølge nyhetsbyrået AFP ble en komité satt sammen for å jobbe mot en VM-søknad for de fire landene for tre år siden. Det skulle gjøres i samarbeid med den søramerikanske fotballorganisasjonen Conmebol.

Tirsdag melder byrået at søknaden er klar, og at den skal sendes til Det internasjonale fotballforbundet (Fifa).

– Vi skal bringe VM tilbake til sitt opprinnelig hjem, sier Conmebol-president Alejandro Dominguez.

Motkandidater

Det er ventet at søknaden vil få minst to motkandidater. Spania og Portugal har gått sammen om én søknad, mens Marokko har uttalt at de vil søke.

Det første verdensmesterskapet i fotball ble avholdt i Uruguay i 1930, der vertene slo Argentina 4-2 i finalen. I søknaden er det planlagt at finalen skal spilles på Centenario, som er samme sted som 100 år tidligere.

– 100-årsjubileet for det første VM vil være her. Tilbake til røttene, sier Uruguays idrettsminister Sebastian Bauza.

Kan bli første gang

I 1930 var det 13 påmeldte lag fordelt på tre stadioner. Skulle VM komme til Sør-Amerika i 2030, vil det være 48 land og 15 stadioner.

Om de skulle lykkes, vil det også være første gang fire land arrangerer et mesterskap sammen. I 2026 skal nordamerikanerne Canada, USA og Mexico arrangere VM. I 2014 arrangerte Brasil VM.

Qatar arrangerer mesterskapet senere i år.

