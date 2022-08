Barcelona fortsetter å selge rettigheter for å registrere nye spillere

Det bekrefter klubbpresident Joan Laporta under den offisielle presentasjonen av midtstopperen Jules Koundé, som signerte for klubben forrige uke.

– Vi har startet salget av 25 prosent av Barça Studios for 100 millioner euro til Socios.com, sa klubbpresidenten.

I tillegg til franskmannen har Barcelona signert Robert Lewandowski, Raphinha, Andreas Christensen og Franck Kessie.

– Det er optimisme til å få å registrert alle signeringene. Klubben har utført noen operasjoner som vil tillate oss å overholde regelverket og de vil ikke hindre oss, tror jeg, med å registrere dem, sa Laporta og refererte til den spanske ligaen.

Den katalanske storklubbens økonomi har vært godt dokumentert de siste årene, og det har vært kjent at klubben var nødt til å skaffe frisk kapital for å kunne registrere sine nye spillere før sesongstarten.

Klubben har fra før auksjonert bort et digitalt bilde av et ikonisk Johan Cruyff-mål for 693.000 dollar, solgt navnerettighetene for Camp Nou til Spotify og 25 prosent av TV-rettighetene til ligaen de neste 25 årene som botemiddel for de økonomiske problemene.

