Tolv kamper uten tap for Molde som slo Strømsgodset 3-0

Molde leder serien og har tre poeng ned til Lillestrøm (en kamp mindre spilt) på 2.-plass.

MFK har ikke misset i serien siden 7. mai da Viking vant 4-3. Det er blitt ti seirer og to uavgjorte for MFK etter feilskjæret på vårparten.

Hjemmelaget tok ledelsen etter ti minutters spill. Magnus Grødem headet ballen inn med bakhodet etter en corner. Det var hans sjette seriemål i år.

Innbytter Ola Brynhildsen avgjorde da han ordnet 2-0 etter 73 minutter. Scoringen kom etter pent spill og innlegg fra Erling Knudtzon.

Godsets gode keeper Viljar Myhra protesterte etter baklengsmålet. TV-bildene viste at han trolig hadde en ganske god sak. David Fofana sjenerte målvakten, men uten VAR-verktøy tilgjengelig ble målet godkjent.

Perlemål

Rafik Zekhnini satte punktum med en flott scoring i siste minutt.

– Det var godt å se den gå inn, ja. Vi har snakket om at jeg må være litt mer bestemt når jeg først får ballen foran mål. Det var deilig, sa Zekhnini til Discovery.

Også Brynhildsen var tilfreds etter seieren.

– Det begynner å komme seg. Man blir sliten, selvfølgelig, for det er ikke like lett å komme innpå med tanke på puls og sånn. Snart er jeg klar for å starte også, uttalte Brynhildsen til Discovery.

Han var tilbake etter et lengre skadeavbrekk.

Molde-trener Erling Moe oppfordret i lokalavisen Romsdals Budstikke til godt frammøte på kampen. Appellen førte ikke fram. Det var glissent på tribunene. MFK styrte det meste av kampen og var klart best.

Tregt

Molde vant serien sist gang i 2019. Siden det har Bodø/Glimt blitt seriemester to ganger.

Strømsgodset spilte uten Lars-Jørgen Salvesen. Han ble nylig solgt til Bodø/Glimt og blir deres spiller mandag. Da åpnes overgangsvinduet for en måned.

Godset er inne i en noe tung periode med én seier (over Lillestrøm) på de seks siste kampene. Søndag var Myhra sitt lags bestemann med flere fine redninger.

Tett program

Molde spiller borte mot tabelljumbo Kristiansund neste helg. To uker senere venter ny utekamp, da mot Haugesund.

Allerede torsdag skal Molde i aksjon i tredje kvalifiseringsrunde til conferenceligaen. Der venter ungarske Kisvarda i dobbeltoppgjør.

Strømsgodset har to hjemmekamper (Sarpsborg og Jerv) i Eliteserien nærmest på programmet.

---

Kampfakta

Eliteserien menn søndag, 16. runde:

Molde – Strømsgodset 3-0 (1-0)

5791 tilskuere

Mål: 1-0 Magnus Grødem (9), 2-0 Ola Brynhildsen (72), 3-0 Rafik Zekhnini (90).

Dommer: Ola Hobber Nilsen, Nordstrand.

Gult kort: Benjamin Tiedemann Hansen, Rafik Zekhnini, Molde.

Lagene:

Molde (3-5-2): Jacob Karlstrøm – Benjamin Tiedemann Hansen, Eirik Haugan, Birk Risa – Martin Linnes (Erling Knudtzon fra 55.), Markus André Kaasa, Sivert Mannsverk, Emil Breivik (Ola Brynhildsen fra 55.), Mathias Løvik (Mathis Bolly fra 70.) – Magnus Grødem (Etzaz Hussain fra 70.), David Fofana (Rafik Zekhnini fra 83.).

Strømsgodset (4-3-3): Viljar Myhra – Lars-Christopher Vilsvik, Niklas Gunnarsson, Gustav Valsvik, Thomas Grøgaard – Johan Hove, Jack Ipalibo (Ole Enersen fra 69.), Herman Stengel – Halldor Stenevik, Kristoffer Tokstad (Fred Friday fra 60.), Tobias Gulliksen (Ernest Boahene fra 83.).

---