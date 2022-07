HA: HamKam vil selge Eriksen til Glimt etter sesongen

Lørdag meldte lokalavisen og VG at HamKam har avvist et tilbud fra Molde på 12 millioner kroner. Årsaken er at romsdalingene vil ha Eriksen foran høstens kamper.

Klubben vil holde på midtbanespilleren ut sesongen. Frykten er at et sommersalg kan koste HamKam plassen i Eliteserien. Laget har en sju poengs luke til Jerv under nedrykksstreken.

Ingen i HamKam-ledelsen vil kommentere HAs opplysninger om et akseptert bud fra Bodø/Glimt. De to siste års seriemestere skal ha tilbudt underkant av 10 millioner kroner for å få Eriksen fra 1. januar.

27-åringen har vært ettertraktet siden han i fjor hjalp HamKam til toppdivisjonen. I vinter ville han til Rosenborg da gamletrener Kjetil Rekdal ønsket ham, men på Briskeby var svaret klart nei.

Eriksen var lørdag igjen tydelig på at han vil bort.

– Jeg ønsker en overgang til Molde nå. Jeg digger Kamma, men må tenke på meg selv og min egen karriere også. Jeg synes dette er fin mulighet og gir mye tilbake til klubben. Det er mer enn noen annen Kamma-spiller har blitt solgt for. Jeg kom tross alt gratis tilbake til klubben for to år siden, sa han til HA etter 0-1-tapet for tabelljumbo Kristiansund.

Det norske overgangsvinduet åpner mandag og var ut august.

