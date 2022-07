Dronningen ledet an i hyllesten av «løvinnene» etter EM-triumfen

– De varmeste gratulasjoner fra meg og min familie til dere alle med seieren i fotball-EM for kvinner. Det er en betydelig bedrift for hele laget, inkludert støtteapparatet, skrev dronningen.

– Sluttspillet og deres prestasjoner i det har med rette fått mye skryt. Likevel rekker deres suksess mye lenger enn det trofeet dere så fortjent har vunnet. Dere har satt et eksempel som vil inspirere jenter og kvinner i dag og i kommende generasjoner. Det er mitt håp at dere vil bli like stolte av virkningen dere har hatt på sporten som dere er av resultatet i dag.

Dronningen delte selv ut trofeet til lagkaptein Bobby Moore da Englands menn vant VM-gull på Wembley 30. juli 1966. 56 år og en dag senere var det hennes barnebarn prins William som sammen med Uefa-president Aleksander Ceferin ga trofeet til kaptein Leah Williamson.

Dronningen var ikke alene i kongefamilien om å hylle laget i sosiale medier.

– En utrolig seier for løvinnene, og nasjonen kunne ikke vært stoltere av dere. Vidunderlig å se historie skrevet på Wembley i kveld, tvitret prins William.

– Gratulerer til de seirende løvinnene. Deres lagarbeid, besluttsomhet og sportsånd vil inspirere en generasjon. Dere har gjort oss alle stolte, tvitret prins Charles.

[ Kelly brøt Englands titteltørke etter 56 lange år: – Drømmer er laget av dette ]