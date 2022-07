Storopprydning i PSG – ønsker å kvitte seg med elleve spillere

Thilo Kehrer, Georginio Wijnaldum, Ander Herrera, Idrissa Gueye, Layvin Kurzawa, Abdou Diallo, Leandro Paredes, Danilo Pereira, Junior Dina Ebimbe, Julian Draxler og Mauro Icardi er alle ønsker bort fra den franske hovedstadsklubben, skriver avisen.

Hardest behandling har den tyske landslagsspilleren Kehrer fått, som ifølge Le Parisien har blitt sendt ned på ungdomslaget i et forsøk på å presse han ut av klubben.

Han var likevel den eneste av de elleve spillerne som fikk ta del i PSGs oppkjøringsturné i Japan tidligere i juli.

– Jeg tror antallet spillere må reduseres. Vi snakket mye om det med ledelsen. Du kan ikke gå en hel sesong med spillere som nesten ikke spiller. De er ulykkelige. Vi skal sørge for å finne riktig størrelse på troppen slik at alle kan delta denne sesongen, sa klubbens nye trener Christophe Galtier under turneen i Japan.

PSG har også forsterket seg denne sesongen med Nordi Mukiele (RB Leipzig), Nuno Mendes (Sporting) og Vitinha (FC Porto).

