Ronaldo-melding i sosiale medier: – Søndag spiller kongen

Det gjør han i en kommentar til et innlegg lagt ut på en fankonto. «Søndag spiller kongen», skriver Ronaldo på portugisisk (domingo o rei joga).

Svaret kan tolkes slik at han blir å se i aksjon for United i klubbens siste testkamp før Premier League-sesongen starter. Ronaldo reiste ikke med troppen som møter Atlético Madrid på Ullevaal stadion i Oslo lørdag.

Dagen etter tar United imot Rayo Vallecano hjemme på Old Trafford. Klubben har ikke opplyst hvilke spillere som er tilgjengelige til den kampen.

Ronaldo har gjennom sommeren stått over Manchester Uniteds sesongoppkjøring. De siste ukene er det bredt blitt rapportert at portugiseren vil bort fordi klubben står uten Champions League-spill til høsten.

Utad har United stått fast ved at et salg er uaktuelt. Mye tyder også på at 37 år gamle Ronaldo kan slite med å finne en mesterligaklubb som har råd til å hente ham.

