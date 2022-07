Lagkapteinen rundet nylig 500 A-lagskamper for skiensklubben. Han sluttet seg til Odd i 2006.

– Steffen er en viktig person både som spiller og som menneske. Vi er både stolte og glad over at Steffen velger å signere enda et år med oss, sier Odds sportssjef Morten Rønningen til klubbens hjemmeside.

Odds Espen Ruud er eldstemann i fotballens Eliteserien med 38 år. Bak ham følger Amin Askar (Kristiansund, 36) og Hagen.

[ KBK mistet seieren etter drømmestart mot Odd: – Litt typisk ]