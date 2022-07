Moldes drøm om europacupspill lever videre – snudde nok en gang mot Elfsborg

Et drømmetreff fra Emil Breivik og en sylfrekk chip fra David Fofana forseglet avansementet. Molde hadde hele 4-1 å gå på etter det første oppgjøret på hjemmebane forrige uke.

– Vi ser litt engstelige og tunge ut i første omgang. I andre omgang får vi bedre kontroll og skaper mer. Gjennom 90 minutter føler jeg vi gjør nok for å kunne kalle dette et rettferdig resultat, sa Molde-sjef Erling Moe til Romsdals Budstikke etter kampen.

Da hjalp det lite for Elfsborg at de lenge skapte hodebry for romsdalingene.

Fem minutter før pause sørget nemlig Michael Baidoo for 1-0 til hjemmelaget. På overtid av første omgang var de gulkledde kun et stolpetreff unna å gjøre 2-0, men Molde slapp med skrekken.

Snaue ti minutter ut i omgang kunne moldenserne puste lettet ut etter mål da Emil Breivik sørget for balanse i regnskapet. Få minutter før slutt sørget Fofana for at snuoperasjonen var komplett.

– Jeg må kanskje begynne å skyte litt mer, sa en tydelig fornøyd Breivik etter kampslutt.

Tross en stor ledelse fra den første kampen stilte Erling Moe med et slagkraftig mannskap i returoppgjøret i Sverige torsdag kveld.

I 3. kvalifiseringsrunde til gruppespillet i conferenceligaen venter ungarske Kisvarda. De tok seg videre mot kasakhstanske Kairat tidligere torsdag.

– Jeg regner med at det blir en tøff kamp. Det handler om å være gode hjemme og samtidig sørge for at vi er tøffe å møte borte, understrekte Breivik.

Første oppgjør spilles i Molde den 4. august. Hvem som tar seg videre til omspillet (siste runde før gruppespillet) avgjøres i Ungarn én uke senere.

---

Kampfakta:

Conferenceligaen fotball menn torsdag, 2. kvalifiseringsrunde 2. kamp:

Elfsborg (Sverige) – Molde 1-2 (1-0), sammenlagt 2-6

Borås Arena

Mål: 1-0 Michael Baidoo (38), 1-1 Emil Breivik (53), 1-2 David Fofana (82).

Dommer: Peter Bankes, England.

Gult kort: Maudo Jarjué, Elfsborg, Erling Knudtzon, Molde.

Lagene :

Elfsborg (4-3-3): Tim Rönning – Johan Larsson, Maudo Jarjué, Sebastian Holmén, Simon Strand – Michael Baidoo (Besfort Zeneli fra 72.), André Rømer (Noah Söderberg fra 73.), Simon Olsson – Alexander Bernhardsson (Rasmus Alm fra 61.), Jeppe Okkels (Jacob Ondrejka fra 61.), Sveinn Aron Gudjohnsen (Oscar Aga fra 73.).

Molde (3-5-2): Jacob Karlstrøm – Benjamin Tiedemann Hansen, Eirik Haugan, Birk Risa – Martin Linnes (Mathis Bolly fra 73.), Emil Breivik (Magnus Grødem fra 73.), Sivert Mannsverk, Etzaz Hussain (Markus André Kaasa fra 45.), Erling Knudtzon – David Fofana (Johan Bakke fra 87.), Rafik Zekhnini (Ola Brynhildsen fra 64.).

---