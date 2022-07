La Liga-presidenten: – Barcelona er på rett spor for å registrere de nye signeringene

Den katalanske storklubbens økonomi har vært godt dokumentert de siste årene, men likevel har Barcelona forsterket med Raphinha og Lewandowski, mens Jules Kounde ser ut til å være neste mann inn dørene på Camp Nou.

Overgangene har overrasket over hele Europa, og det er svært få, om noen, som har skjønt hvordan de kan fortsette å signere spillere når de skylder milliarder av euro.

Løsningen skal være at Barcelona må kvitte seg med noen spillere før overgangsvinduet stenger. Tebas sier klubben fortsatt har «litt arbeid» å gjøre, men at det ikke er noen grunn til bekymring.

– Barcelona er på rett spor for å registrere de nye signeringene, sa Tebas.

Klubben har samlet inn penger ved å selge deler av fremtidige TV-rettighetsinntekter, noe som har gitt dem et umiddelbart økonomisk løft.

Ligapresidenten var også tydelig på at Barcelona ikke kan tvinge Frenkie de Jong til å gjøre et lønnskutt for å ordne opp i økonomien. De har i flere uker vært ryktet at klubben må enten kvitte seg med nederlenderen eller tvinge han ned i lønn for å få orden på problemene.

[ Barcelona vant dragkampen om Koundé ]