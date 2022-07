Færøysk klubb med spøkefullt Ronaldo-bud – tilbyr 20 av sine beste sauer

– Vi har tilbudt 20 av våre beste sauer for Ronaldo, og nå venter vi på et svar fra United, skriver den færøyske klubben på Twitter.

Tweeten kommer som en respons på at portugiseren ifølge Daily Mail skal ha spurt om å bli løst fra kontrakten med den engelske storklubben.

Det har nemlig versert en rekke rykter om at Cristiano Ronaldo ønsker seg bort fra Manchester United før neste sesong.

Både lokalavisen Manchester Evening News og Daily Mail skrev torsdag at 37-åringen Ronaldo ikke har gitt opp å skifte beite i sommer.

37-åringen har ett år igjen på kontrakten med United. I fjor sommer gjorde han comeback for klubben over et tiår etter at han forlot den til fordel for Real Madrid.

Manchester United og deres nye sjef Erik ten Hag skal lørdag møte Atlético Madrid på Ullevål. De rødkledde ankommer Oslo fredag, men det er ikke ventet at Ronaldo vil være med på turen.

