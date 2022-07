Barcelona-presidenten svarer Nagelsmann: – Uvitenhet

– Jeg har lagt merke til en viss uvitenhet og mangel på informasjon fra noen av de som har uttalt seg. Noen har til og med forvrengt virkeligheten. Det er sant at vi for et år siden var i en kritisk situasjon, men vi er en 122 år gammel klubb med svært store eiendeler. De var ikke klar over styrken og støtten som denne klubben har, sier Barcelona-president Joan Laporta, ifølge spanske AS.

Det kommer som følge av at Bayern Münchens trener, Julian Nagelsmann, uttalte at det er «sprøtt» hvordan Barcelona fortsetter å signere spillere på tross av deres økonomiske situasjon.

– Den eneste klubben som ikke har penger, men kjøper enhver spiller de ønsker. Jeg vet ikke hvordan. Det er litt rart, litt sprøtt, sa Nagelsmann, ifølge Bilds sjefskribent Tobi Altschäffl på Twitter.

Barcelona har signert fem nye spillere denne sesongen: Robert Lewandowski, Raphinha, Jules Koundé, Andreas Christensen og Franck Kessie. Til sammen har de kostet over 1,5 milliarder kroner ifølge Transfermarkt.

Torsdag uttalte La Liga-president Javier Tebas at Barcelona er i ferd med å få orden på sine økonomiske problemer, og at de snart kan registrere sine nye signeringer.

