Pogba kan miste Qatar-VM

Det skriver italienske avisen Gazetta dello Sport, gjengitt av Expressen.

Det var i en treningskamp mot mexicanske Chivas at det gikk galt for den skadeplagede franskmannen. Undersøkelser i etterkant viste at det var en avrevet menisk Pogba hadde pådratt seg.

Han skal ha forlatt sesongoppkjøringen med Juventus i USA for ytterligere undersøkelser hos en spesialist i Italia.

Ifølge Gazetta dello Sport skal det stå mellom to alternativer, hvor det ene kan innebære at Pogba går glipp av VM i Qatar.

Ett alternativ vil være å fjerne en del av spillerens menisk, noe som vil holde han ute av spill i 40 til 60 dager. Den operasjonen er likevel mer egnet for yngre spillere og kan påvirke Pogbas mobilitet, ifølge avisen.

VM i Qatar sparkes i gang 21. november.

