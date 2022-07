Salvesen klar for Glimt

Bodø/Glimt bekrefter stjernesigneringen på sine hjemmesider onsdag.

– Det kjennes veldig godt å være på plass her, sier Salvesen, ifølge Glimts nettside.

Salvesen har spilt i Strømsgodset siden overgangen fra Sarpsborg 08 i 2019. I forkant av 2021-sesongen pådro sørlendingen seg en alvorlig korsbåndsskade som holdt han ute hele året.

Siden comebacket før inneværende sesong har Salvesen tidvis vist glimt av magi, og har notert seg for åtte målpoeng på 15 kamper. Det har fått seriemesteren fra 2020 og 2021 til å fatte interesse.

– Jeg er i kampform og har spilt mye for Godset i år. Jeg skal gjøre mitt aller beste for Glimt fra dag én, sier han.

De siste to årene har det vært store utskiftninger på Aspmyra. Strålende prestasjoner i hjemlig serie og i utenlandske klubbturneringer har ledet til at spillere som Håkon Evjen, Jens Petter Hauge, Philip Zinckernagel, Kasper Junker og Erik Botheim alle har forlatt klubben.

Glimt har denne sesongen variert i prestasjonene i Eliteserien, og ligger i øyeblikket på en 4.-plass, åtte poeng bak Molde og Lillestrøm på toppen av tabellen.

I mesterligaen gikk bodøværingene videre med et nødskrik med 4-3 sammenlagt etter å ha tapt 1-3 borte mot Klaksvik i andre kamp i første kvalifiseringsrunde. Nordirske Linfield er laget Kjetil Knutsen og co må ta seg forbi for å nå den tredje kvalifiseringsrunden.

