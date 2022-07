Nytt Zachariassen-mål da Ferencvaros avanserte

Kristoffer Zachariassen gjorde 2-0 for gjestene fra Budapest etter 31. minutter. Den tidligere Stabæk-spissen Franck Boli hadde gjort 1-0-målet elleve minuttere tidligere.

Tokmac Nguen spilte også i Ferencvaros-angrepet.

Veron De Marco reduserte til 1-2 etter 70 minutter, men mål fra Adama Traoré og Aissa Laidouni ordnet avansement med 5-3 sammenlagt. Zachariassen scoret også i den første kamp i forrige uke.

Joshua King spilte fra start for Fenerbahçe i hjemmekampen mot Dinamo Kyiv. Enner Valencia brente en straffe for hjemmelaget før Attila Szalai ordnet ekstraomganger med sin utligning til 1-1 minuttet før slutt. Landslagsspissen ble byttet ut etter 63 minutter. Laget røk ut i mesterligakvalifiseringen med et Kyiv-mål ut i annen ekstraomgang.

Ole Kristian Selnæs spilte hele kampen for Zürich mot Qarabag. Det sveitsiske laget reddet seg til ekstraomganger med 2-1 like før slutt, men gjestene avanserte videre i kvalifisering med mål i ekstraomgangene.

[ Bodø/Glimt videre i mesterligaen etter herjing med nordirske Linfield ]