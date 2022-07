Napoli signerte Østigård-konkurrent

Napoli bekreftet signeringen mandag formiddag.

Sørkoreaneren har skrevet under på en treårskontrakt med to års opsjon. Han skal etter rapportene koste klubben rett under 200 millioner kroner.

Han er den andre midtstopperen Napoli henter i sommervinduet. Fra før har norske Leo Østigård blitt klar for storklubben. De mistet i sommer sin stopperstjerne Kalidou Koulibaly til Premier League og Chelsea.

Det er ventet at Juan Jesus har beslag på den ene stopperplassen etter å ha spilt ved siden av Koulibaly sist sesong.

Napoli serieåpner borte mot Hellas Verona 15. august.

