Millioner på spill for Glimt før mesterligareturen: – Ikke noe vi bruker tid og energi på

– Økonomi er selvfølgelig viktig i fotball, men det er ikke noe vi bruker tid og energi på, sa Glimt-trener Kjetil Knutsen til NRK tirsdag.

Avansement til 3. kvalifiseringsrunde til mesterligaen vil bety at Glimt er sikret europeisk gruppespill på Aspmyra i 2022 og følgelig 30 millioner kroner. Det «verste» som da kan skje er at de går inn i gruppespillet i conferenceligaen.

– Det er utrolig viktig og selvfølgelig utrolig morsomt om man klarer å kvalifisere seg. Å komme inn i et gruppespill slik at man får seks kamper er jo et eventyr, forteller klubblegende Runar Berg til Avisa Nordland.

Bodø/Glimt har et 0-1-tap fra bortemøtet i Nord-Irland å ta igjen i onsdagens batalje på Aspmyra.

Glimt har likevel et sikkerhetsnett hvis det blir exit i CL-kvalifiseringen. Skulle det skje allerede mot Linfield, går de inn i 3. kvalrunde til europaligaen og møter Qarabag (Aserbajdsjan) eller Zürich (Sveits). Tap der gir omspillssjanse i conferenceligaen.

Norge har ikke hatt et lag kvalifisert til den gjeveste europacupen siden Rosenborg deltok høsten 2007.

