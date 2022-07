Bergets Malmö ute av mesterligaen – Zalgiris møter Glimt

I den første kampen vant Zalgiris 1-0 på hjemmebane mot den regjerende Allsvenskan-mesteren.

Dermed hadde de et brukbart utgangspunkt før returoppgjøret i Sverige og Zalgiris fortsatte å ryste Malmö. To scoringer på i Sverige førte til at litauerne vant 3-0 sammenlagt.

Norske Jo Inge Berget spilte de første 57 minuttene av kampen.

Zalgiris møter dermed Bodø/Glimt i den 3. kvalifiseringsrunden til mesterligaen, mens Malmö får en ny sjanse i kvalifisering til europaligaen.

