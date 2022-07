Premier League utnevner første kvinnelige styreleder

– Jeg har vært fotballfan siden jeg var barn og er derfor veldig glad for å bli utnevnt til styreleder i Premier League. Det blir et privilegium å få hjelpe å utvikle planer for framtiden, sier Brittain i en uttalelse gjengitt på ligaens nettsted.

Hun overtar etter den midlertidige styrelederen Peter McCormick tidlig neste år.

– Hun har en enorm merittliste i næringslivet, får ting gjort med en jordnær stil og er godt respektert og likt i alle bransjene hun har jobbet, sier Premier League-sjef Richard Masters.

Brittains siste jobb var administrerende direktør i Whitbread.

