Ødegaard scoret i Arsenals storseier over Chelsea – Tuchel raste mot egne spillere

Nordmannens mål kom etter en drøy halvtime. Han ble spilt fri i feltet og satte ballen kontant i motsatt hjørne, utakbart for Chelsea-keeper Edouard Mendy.

Da doblet han ledelsen etter at nysigneringen Gabriel Jesus hadde sendt de røde og hvite i ledelsen. Brasilianeren har virkelig funnet seg til rette i Arsenal-drakten etter overgangen fra Manchester City, og var iskald da han lobbet ballen over Mendy og i mål etter et kvarters spill.

Etter 65 minutter la Bukayo Saka på til 3-0 da han var først på en retur etter Granit Xhakas avslutning. På overtid fastsatte Albert Sambi Lokonga resultatet til 4-0 med en godt plassert heading.

Arsenal står dermed med tre av tre seirer på sin USA-turné. De møter Sevilla til en siste treningskamp om seks dager, før de Premier League-åpner borte mot Crystal Palace fredag 5. august.

Rasende Tuchel

Chelsea-manager Thomas Tuchel var naturligvis ikke fornøyd med det knusende tapet. På pressekonferansen etter kampen var han klar hva han synes om spillergruppen.

– Jeg er langt fra rolig. Det var bekymringsfullt og vi var enkelt og greit ikke gode nok. Det var vår sterkeste lagoppstilling. I Arsenal så jeg et lag som var mentalt og fysisk klare, og det kunne vi ikke matche, raste tyskeren og fortsatte:

– Vi mangler spillere som er mentalt til stede. Det er for mange som tenker på å forlate klubben og ser på andre alternativer. Vi vet at noen spillere ønsker å forlate oss, slik er det. Vi trenger kvalitetsspillere raskt. Vi har to nå, men vi er ikke gode nok. Det kunne vi se i dag.

Målproblemer

De blåkledde mistet spissen Romelu Lukaku tidligere i sommer og har slitt med å finne målet i treningskampene. De har kun scoret tre mål på tre kamper på USA-turneen. Tuchel erkjenner at han er bekymret for situasjonen.

– Vi vil forhåpentligvis se utvikling, men i øyeblikket har vi problemer, sa han.

Chelsea åpner Premier League-sesongen borte mot Everton 6. august. Før det venter en treningskamp mot italienske Udinese neste uke.

