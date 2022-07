Guardiola etter Haalands åpningsmål: – Må finne mer rytme

Haaland fikk spille den første omgangen for de lyseblå mot gamle kjenninger fra tiden i Borussia Dortmund. Allerede etter tolv minutter sendte han ballen i nettet og jublet for sin første City-scoring.

Det holdt til seier for et City-lag som har som mål å kjempe om alle trofeer kommende sesong. Manager Pep Guardiola var naturligvis svært fornøyd med målet og seieren, men den meritterte manageren mener at Haaland trenger flere treninger for å komme mer inn i rytmen.

– Han scoret et mål som er viktig. Han er alltid foran keeper og scorer slike typer mål, sier spanjolen om nyervervelsen.

– I de første minuttene hadde han trengt mer rytme, men han har allerede fått én omgang som er bra for ham, fortsetter Guardiola.

Han er klar på at det er først herfra og ut de virkelig skal prikke formen inn mot sesongen.

– Når vi kommer tilbake har vi lange uker på å forberede hver kamp. I de to-tre ukene skal vi finne den beste formen, sier Guardiola.

[ Haaland scoret og ble matchvinner i City-debuten mot Bayern München ]