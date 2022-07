United ga vekk seieren på overtid i siste Australia-kamp mot Villa

Neste stopp for Erik ten Hags mannskap blir på Ullevaal stadion neste lørdag mot Atlético Madrid Det er utsolgt på Ullevaal til tross for stive billettpriser.

Etter 25 minutter avsluttet Jadon Sancho et godt United-angrep som startet hos målvakt David de Gea. Ballen gikk nærmest på skinner mellom spillerne før backen Luke Shaw fikk lagt inn fra kanten og ballen havnet hos Sancho som banket ballen i mål til 1-0.

Tre minutter før sidebytte var Sancho tilrettelegger på nok et kjapt United-angrep hvor en langpasning fra Fred sendte Sancho og Marcus Rashford igjennom. Førstnevnte fikk passet til Rashford inne i feltet og avslutningen gikk via Matty Cash og i mål til 2-0. Like før målet kom det et skikkelig regnskyll som gjorde forholdene ufyselige for spillerne.

Villa reduserte til 1-2 ved innbytter Leon Bailey da han fikk fintet seg gjennom et stillestående United-forsvar. Steven Gerrard gjorde fem bytter i pausen og det ga umiddelbart effekt for Villa.

Erik ten Hag byttet ut hele laget med unntak av de Gea etter 68 minutter. United var svært heldige som slapp unna flere scoringer før Calum Chambers utlignet etter en corner i siste spilleminutt.

United har spilt fire kamper på sin Asia-tur. Først ble Liverpool slått 4-0 i Bangkok, så ble australske Melbourne Victory slått 4-1, mens Crystal Palace ble slått 3-1 tirsdag.

Den portugisiske stjernen Cristiano Ronaldo har ikke vært med på treningsleiren i Asia og Australia.

Manchester United innleder Premier League-sesongen hjemme mot Brighton 7. august, mens Villa åpner borte mot Bournemouth lørdag 6. august.

