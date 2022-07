Enkel Rosenborg-seier mot tannløst Tromsø

Starten av kampen så tidlig ut til å ligne på Rosenborgs forrige eliteseriekamp, som endte med 0-0 borte mot Aalesund. I det oppgjøret var ingen av lagene særlig nære ved å score.

Men hjemme på Lerkendal tok RBK grep etter en halvtimes spill.

Åpningsmålet kom etter 38 minutter da Jensen for første gang kunne juble for nettkjenning i Rosenborg-drakt. Dansken spiller for trønderne på lån fra Ajax ut sesongen og kunne banke inn ledelsen på en retur i boksen.

– Det var skjønt. Det har vært noen sjanser de siste kampene, så det var deilig å få hull på byllen, sa Jensen til Discovery i pausen.

Like før pause hadde Erlend Dahl Reitan stanget inn sitt første mål for sesongen etter en dødball. Backen fikk stå helt alene på bakre stolpe og nikke ballen i mål.

Tromsø var langt friskere etter hvilen, men på overtid banket den polske unggutten Pawel Chrupalla inn 3-0 med et herlig frispark.

Neste lørdag spiller Rosenborg borte mot Odd. Samme dag tar Tromsø imot Sandefjord på Alfheim.

---

Kampfakta:

Eliteserien menn lørdag, 15. runde:

Rosenborg – Tromsø 3-0 (2-0)

Lerkendal, 10.708 tilskuere.

Mål: 1-0 Victor Jensen (37), 2-0 Erlend Dahl Reitan (44), 3-0 Pawel Chrupalla (90).

Dommer: Kristoffer Hagenes, Hovding.

Gult kort: Sam Rogers, Rosenborg, Lasse Nilsen, Tromsø.

Lagene:

Rosenborg (3-5-2): André Hansen – Tobias Børkeeiet, Markus Henriksen, Sam Rogers – Erlend Dahl Reitan, Olaus Skarsem, Victor Jensen (Per Ciljan Skjelbred fra 63.), Carlo Holse, Adrian Pereira – Bryan Fiabema (Pawel Chrupalla fra 85.), Ole Sæter (Renzo Giampaoli fra 74.).

Tromsø (3-5-2): Jakob Haugaard – Anders Jenssen, Christophe Psyché (Warren Kamanzi fra 45.), Jostein Gundersen – Niklas Vesterlund, Sakarias Opsahl, Ruben Yttergård Jenssen, Kent-Are Antonsen (Jasse Tuominen fra 45.), Lasse Nilsen – Eric Kitolano (Felix Winther fra 77.), August Mikkelsen (Ebiye Moses fra 83.).

---