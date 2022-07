Uavgjort for Deila i Standard Liège-debuten

Deila og co. fikk en tung start da venstreback Alexandro Calut ble utvist for to gule kort etter kun 15 minutter. Det gjorde at Deila måtte ofre en angriper.

Likevel var det de som tok ledelsen da Selim Amallah var sikker fra straffemerket etter en drøy halvtime.

Ledelsen holdt de til det var spilt en time. Da utlignet Tarik Tissoudali før Darko Lemajic sendte gjestene i ledelsen etter 79 minutter. Likevel fikk Standard Liege med seg poeng da Noë Dussenne utlignet i det siste ordinære spilleminuttet.

Aron Dønnum fikk tillit fra start under sin gamle hovedtrener i Vålerenga, men spilleren som akkurat har returnert fra et lån i nettopp Vålerenga, ble tatt av etter 70 minutter. Andreas Hanche-Olsen forble ubenyttet reserve for Gent.

Standard Liege havnet på 14.-plass sist sesong.

[ Ronny Deila blir Dønnums nye trener i Belgia: – Kan være rett mann for Standard Liège ]