Stoppersignering gir Ajer økt konkurranse i Brentford

Det bekrefter Brentford i en uttalelse. Mee har skrevet under en avtale på to år med klubben som i mai endte på 13.-plass i sin aller første Premier League-sesong.

Engelskmannen var kaptein for Burnley de siste tre sesongene og spilte i klubben i over et tiår. Denne sommeren gikk kontrakten hans ut etter nesten 400 kamper for laget. Burnley rykket i vår ned fra øverste nivå.

– Jeg elsker måten han forsvarer seg på. Han vet hvordan han skal forsvare egen boks, blokkere skudd og vinne dueller, sier Brentfords hovedtrener Thomas Frank om nyervervelsen.

Overgangen gir Kristoffer Ajer økt konkurranse i den bakre treeren hos Brentford.

