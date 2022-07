– Folk sier at det er en rivalisering mellom meg og Salah, men dere vet at jeg ikke noen rivalisering med noen spillere, sa Mané etter å ha blitt kåret til årets afrikanske fotballspiller for andre gang.

– Vi har en god relasjon, vi tekster hverandre. Jeg tror mediene alltid prøver å forverre ting, fortsatte han.

De afrikanske angrepsspillerne spilte sammen i Liverpool mellom 2016 og 2022, hvor de vant Champions League, Premier League, VM for klubblag, Supercupen, FA-cupen og den engelske ligacupen sammen.

– Du kan spørre hvem du vil i klubben, eller hvor enn jeg har vært. Jeg har gode forhold til alle spillere, sa Mané.

Senegaleseren gjorde overgang fra Liverpool til Bayern München i slutten av juli og skal ifølge Transfermarkt ha kostet de tyske seriemesterne 325 millioner kroner.

