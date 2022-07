Fernandes fnyser av Ronaldo-påstand: – Ikke et problem

I 2020/21-sesongen sto Fernandes bak 18 mål og 11 assist i en sesong der Manchester United endte på 2.-plass i ligaen.

Men sist sesong gikk det tråere for både portugiseren og United etter Ronaldos ankomst. Fernandes sto bak 10 mål og 6 målgivende for Manchester United, som endte på 6.-plass i Premier League til tross for Ronaldos 18 scoringer.

Fernandes er ikke enig med dem som mener at Ronaldo kommer i veien for ham og lagets suksess.

– Vi hadde en fantastisk start på sesongen, der Cristiano scoret to mål og jeg scoret ett i den første kampen hans. Etter det scoret jeg mange mål mens jeg spilte med Cristiano. Det var ikke et problem i det hele tatt, sier Fernandes til Sky Sports.

Ronaldo har så langt ikke tatt del i Manchester Uniteds sesongoppkjøring. Det har han fått tillatelse til fra klubben på grunn av personlige årsaker.

Portugiseren skal ha et ønske om å forlate Old Trafford-laget til fordel for en mesterligaklubb, men Uniteds nye manager Erik ten Hag ønsker ikke å selge spissen.

