Bayern-treneren om Barcelonas kjøpefest: – Litt sprøtt

Lewandowski er Barcelonas fjerde signering denne sommeren. Selv om Franck Kessie og Andreas Christensen ble hentet som bosmanspillere, har Barcelona brukt over 1 milliard kroner på å kjøpe Raphinha fra Leeds og Bayerns tidligere stjernespiss.

For ett år siden måtte et økonomisk skakkjørt Barcelona gi slipp på Lionel Messi. Derfor har mange hevet øyenbrynene over at katalanerne har vært såpass aktive på overgangsmarkedet i sommer. Nagelsmann er en av dem.

– Den eneste klubben som ikke har penger, men kjøper enhver spiller de ønsker. Jeg vet ikke hvordan. Det er litt rart, litt sprøtt, sier Nagelsmann, ifølge Bilds sjefskribent Tobi Altschäffl på Twitter.

Lewandowski er allerede på plass sammen med sine nye lagkamerater i Miami, der Barcelona lader opp til den kommende sesongen.

Natt til onsdag norsk tid spilte klubben sin første treningskamp i sommer mot Inter Miami. Lewandowski var ikke spilleklar, men fikk se sine nye lagkamerater ta en overbevisende 6-0-seier.

[ Lewandowski tok farvel med Bayern – klar for Barcelona ]