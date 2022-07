Straus i gang i Bayern: – Føles godt

Det ble i midten av juni klart at Straus forlot Brann og Toppserien for trenerjobben i storklubben i Tyskland. Tirsdag var han for første gang ute på treningsfeltet sammen med laget, og han er fornøyd til tross for at flere EM-stjerner manglet.

16 Bayern-spillere er for tiden opptatt med EM. Åtte av dem skal i aksjon når Tyskland møter Østerrike til kvartfinale torsdag.

Straus mener likevel at han fikk utnyttet sin første dag godt.

– Det føles godt å komme ut på banen, se spillerne og starte med balltrening. Når du går ut på banen, skjønner du at forberedelsene virkelig starter. Jeg gledet meg, og det var veldig gøy i dag, sier 46-åringen til klubbens nettsider.

– Vi begynner å forberede oss til konkurransene fysisk, taktisk og mentalt. I år har vi selvfølgelig fortsatt noen få spillere som skal være med i EM med landslagene sine i starten. Når alle er tilbake om noen uker, kan vi begynne å jobbe med hele gruppen, fortsetter han.

Godt førsteinntrykk

Jovana Damnjanović, som nylig forlenget sin Bayern-kontrakt til sommeren 2025, gleder seg til samarbeidet med den norske treneren. Hun fikk et godt førsteinntrykk av Straus.

– Vi er glade for å være tilbake her og at det endelig begynner. Det er også en ny start med vår nye trener, som det første kapittelet i en bok. Vi ønsker alle å bli vant til det raskt nå, førsteinntrykket var definitivt positivt, sier hun.

Treningsøkta var også den første for Emilie Bragstad. Hun sluttet seg til Bayern i fjor, men ble værende i Rosenborg på en leieavtale gjennom vårsesongen.

Store mål

Straus uttalte i midten av juni at målet kommende sesong er å vinne alle turneringer.

– Jeg kan ikke vente med å starte. Som en del av en så stor klubb som Bayern er målet vårt å vinne hver turnering vi er med i. Vi har et lag med mange gode spillere, sier bergenseren.

Bayern ble nummer to bak Wolfsburg i den tyske toppligaen sist sesong.

