Botheim scoret sitt første mål for Salernitana

Den tidligere Bodø/Glimt-spilleren nettet til 2-0 etter seks minutters spill. Ikke ukjente Franck Ribery hadde gitt Salernitana 1-0 på straffespark etter tre minutter.

Botheim spilte sin første Salernitana-kamp lørdag da laget spilte 1-1 mot Hoffenheim. Han kom i sommer til Serie A-klubben på fri overgang etter at han avbrøt kontrakten med russiske Krasnodar.

Emil Bohinen startet også kampen mot Wieczysta Krakow for Salernitana. Kantspilleren ble permanent klar for italienerne i slutten av juni etter å ha vært et halvt år på utlån i klubben fra russiske CSKA Moskva.

Julian Kristoffersen ble byttet inn for Ribery ved pause.

