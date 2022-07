PSG-stjerne forlater Nederlands EM-tropp

Martens ble i sommer klar for den franske storklubben Paris Saint-Germain, etter flere gode sesonger i Barcelona. 29-åringens frafall er tungt for et Nederland som er regjerende mester. Det nederlandske landslaget opplyser om frafallet på sine nettsider tirsdag.

Martens ble skadd i den siste kampen i gruppespillet mot Sveits.

«Ytterligere utredning har vist at det ikke lengre er mulig for henne å spille mer i EM», skriver landslaget.

Trener Mark Parsons omtaler Martens skade som «forferdelige nyheter».

– Dette er forferdelige nyheter for Lieke og for oss. Hun har forpliktet seg fullt til laget under denne turneringen. Det er veldig uheldig at hennes EM ender slik, sier han.

[ Nederland videre til kvartfinale – møter Frankrike ]