Liverpool-stoppere skifter klubb

Davies kom til klubben i januar 2021, men fikk aldri sjansen i en offisiell kamp for de rødkledde. Han spilte sammen med Sander Berge på lån i Sheffield United sist sesong, før han nå selges videre til Skottland.

Liverpool-manager Jürgen Klopp mener det er en god overgang for 26-åringen.

– Rangers er en fantastisk klubb, og Ben hører til på den store scenen med europeisk fotball. Dette åpner en mulighet for ham til å vise sine kvaliteter. Han er en så god person som du kan møte, sier Klopp til Liverpools hjemmeside.

Williams gikk gradene i Liverpools akademi før han i de siste årene har figurert litt for førstelaget. Han har i alt 19 kamper for laget, og skal den kommende sesongen spille for Blackpool i mesterskapsserien.

Williams’ kontrakt med Liverpool utløper sommeren 2026.

