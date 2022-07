Belgia til EM-kvartfinale mot Sverige – ubeseirede Island ute

Det var helt åpent i kampen om den andre sluttspillsplassen i gruppe D foran mandagens avsluttende runde. Både Belgia og Italia sto med ett poeng, mens Island hadde to. Dermed måtte enten Belgia eller Italia vinne for å ha håp om å ta andreplassen i gruppa.

I det oppgjøret var Belgia sterkest, og etter som at Frankrike tok poeng fra Island, avanserer belgierne og møter Sverige i kvartfinalen. Tine De Caignys scoring like etter hvilen sikret tre poeng og seier for Belgia.

Det var allerede før den siste kampen klart at Frankrike ble gruppevinnere og møter Nederland i kvartfinalen. Islands sluttspillsdrøm fikk seg en kraftig knekk allerede etter 42 sekunder. Frankrike rullet flott opp og etter hvert kunne Melvine Malard sende ballen i mål fra kloss hold.

Frankrike hadde flere baller i mål i kampen, men ved to anledninger annullerte VAR målene for offside og hands.

På overtid utlignet Dagný Brynjarsdóttir fra straffemerket, men Island fikk aldri tid til å jakte seiersmålet. Dermed er EM over for de to Brann-spillerne Berglind Björg Thorvaldsdóttir og Svava Rós Gudmundsdóttir. Island avsluttet EM med tre uavgjort.

[ Flere spillere og en trener koronasmittet i den svenske EM-troppen ]