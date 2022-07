Tamt Rosenborg avga poeng i Ålesund

Det ble 90 lange minutter for de tilreisende i Ålesund søndag kveld. Kampen åpnet bra for RBK med et frispark fra Carlo Holse som gikk via muren og til stede for mål.

Det var også den største sjansen lagene presterte de første 45 minuttene.

Etter hvilen tok kampen seg betraktelig opp, med flere store sjanser fra begge lag, men likevel måtte publikum gå hjem uten å ha sett ballen gå i mål.

Rosenborg ligger på 5.-plass i Eliteserien, elleve poeng bak ligaleder Molde, som har spilt én kamp mer. Trønderne har seks poeng opp til Viking på medaljeplass.

Aalesund ligger to plasser bak RBK, men mye av den fortjenesten står Sigurd Haugen for. Dessverre for oransjetrøyene gjorde spissen overgang til danske AGF tidligere i juli.

