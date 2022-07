Maguire vil slå tilbake etter fiaskosesongen: – Det er bak oss

Maguire var ustabil for et United som slet sist sesong. Etter at Ole Gunnar Solskjær fikk sparken i november, kom Ralf Rangnick inn for å snu skuta. Det lyktes han ikke med, og klubben endte opp med sin dårligste Premier League-sesong noensinne poengmessig.

Klubben misset i kampen om topp fire og mesterligaspill, men greide til slutt å sikre sjetteplassen, som gir spill i europaligaen kommende sesong. De var 13 poeng bak fjerdeplass Tottenham.

Maguire ble også underveis i sesongen benket av Rangnick ved flere anledninger.

[ Rashford ser fram mot en ny start med ten Hag ]

– Et steg tilbake

– Sist sesong var et steg tilbake i min karriere. Det var et skuffende år. Jeg spilte ikke bra og laget spilte hvert fall ikke bra, sier Maguire ifølge The Athletic.

– Det er bak oss, og nå ser vi fram til å ta denne klubben tilbake til å vinne trofeer. Som er hva alt handler om, fortsetter han.

Midtstopperen er likevel klar på at man må gjennom bølgedaler gjennom en lang karriere,

– En karriere kan vare mellom 10 og 15 år, og du kommer aldri til å gå gjennom det uten vanskeligheter, sier engelskmannen.

[ Christian Eriksen klar for Manchester United – har signert treårskontrakt ]

Fortsatt kaptein

Tidligere i uken gjorde ten Hag det klart at Maguire vil fortsette å bære kapteinsbindet for de røde djevlene. Maguire erkjenner at forsesongen har vært tøff hittil.

– Det har vært hardt, men vi ser virkelig fram mot den nye sesongen, sier han.

United åpner hjemme mot Brighton 7. august.

[ Manchester United snudde til seier etter sjokkåpning mot Melbourne ]