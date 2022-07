Askildsen skrev ny Sampdoria-kontrakt – lånes ut til Lecce

Askildsen ble permanent Sampdoria-spiller i september 2020 etter overgangen fra Stabæk. Han har spilt i alt 33 kamper for den italienske klubben og scoret ett mål.

Nå leies 21-åringen ut til Lecce, som nylig rykket opp igjen til Serie A etter to år i landets nest øverste divisjon. Samtidig har Heming-gutten fornyet sin kontrakt med Sampdoria til sommeren 2026.

Klubben opplyser at det i avtalen ligger opsjon om kjøp, samt en klausul som gjør at Sampdoria har rett til å kjøpe ham tilbake ved et senere tidspunkt.

Lecce serieåpner borte mot Inter. De kom på andreplass i Serie A siste sesong, kun bak byrival Milan. Deretter venter et møte med to nordmenn i Emil Konradsen Ceïde og Kristian Thorstvedt i Sassuolo

