Sjögren føler han har tillit fra spillerne: – Veldig motivert for å fortsette

Martin Sjögren fikk umiddelbart spørsmål om han er rett mann for Norges fotballkvinner etter EM-exiten mot Østerrike. Kaptein Maren Mjelde stilte seg bak svensken, og sammen møter de pressen klokken 12.45 dagen etter tapet for Østerrike som gjorde at Norge for andre europamesterskap på rad røk ut i gruppespillet.

– Det har ikke vært så mye søvn. Det er veldig forskjellig hvordan vi håndterer disse situasjonene, både i lederteamet og spillerne. Det er helt naturlig, sier Martin Sjögren.

– Jeg har tillit til spillergruppa. At det er jeg som er ansvarlig for resultatet er det ingen tvil om. Det er en sterk gruppe, og nå får vi igjen for det sterke arbeidet med gruppa, sier landslagssjefen og fortsetter:

– Jeg har hatt gode samtaler med spillerne, og føler at jeg har tillit fra gruppen også, sier Sjögren som legger til at han er motivert til å fortsette.

Kvinnelandslaget treffer pressen etter EM-exiten Martin Sjögren og Maren Mjelde treffer pressen etter EM-exiten

[ «Endelig kan vi si takk og farvel til prosjekt Sjögren» ]