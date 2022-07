Lewandowski får Barcelona-ønsket oppfylt

Lewandowski gjorde det tidligere i sommer klart at han ønsket å forlate Bayern München med ett år igjen av kontrakten.

Klubbledelsen har vært harde i forhandlingene, og direktør Oliver Kahn har tidligere uttalt at Lewandowski «definitivt skal være i Bayern neste sesong».

Det falt ikke i god jord hos Lewandowski.

– Jeg vil bare bort fra Bayern. Lojalitet og respekt er viktigere enn jobb. Det vil være best for alle parter å finne en løsning, sa 33-åringen.

Lewandowski skal likevel få ønsket sitt oppfylt. Ifølge The Athletic og overgangsguru Fabrizio Romano har Bayern godtatt et bud på rett over 500 millioner kroner inkludert prestasjonsbaserte klausuler.

Den polske målmaskinen har for allerede blitt enig om de personlige betingelsene med Barcelona.

Barcelona fortsetter dermed å styrke troppen foran kommende sesong. Der ønsker de å slå tilbake etter en skuffende sesong som endte uten trofeer.

