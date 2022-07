Knallhard dom fra Guro Reiten: – Null, nix og nada

– Vi fortjente absolutt ikke å gå videre, og vi sitter igjen med en følelse av ikke å ha fått vist noe av det vi er gode for. Ingen har fått ut en dritt av det mesterskapet her, og det er jævlig kjipt, for mesterskap kommer ikke så ofte. Vi har akkurat kastet bort en mulighet, sa hun.

Hun ville ikke skrive seg på talerlisten i debatten om Martin Sjögrens framtid som landslagssjef.

– Det har jeg ingenting med. Han har vel skrevet under en ny kontrakt, og vi har lagt ned mye jobb fram til i dag. At vi ikke viste noe som helst er kjipt for oss, for ham, for støtteapparatet og for norsk fotball, egentlig. Men en ting er sikkert, og det er at vi er sterkere sammen. Vi er nødt til å stå sammen, og det er ikke min jobb å ta stilling til det der, sa hun.

[ «Endelig kan vi si takk og farvel til prosjekt Sjögren» ]

Må gjøre noe

Hun ser iallfall fram til evalueringen.

– Vi må gå gjennom det, for det vi viste var altfor dårlig. Vi er nødt til å gjøre noe. For å kunne lykkes mot de beste lagene i Europa, som vi har lyst til å sammenligne oss med, må vi det. Akkurat hva det er vet jeg ikke, for da skulle vi gjort det allerede.

Mange har trukket fram Caroline Graham Hansen, Ada Hegerberg og Reiten som en av EMs aller ypperste angrepstrioer, men slik så det ikke ut mot England og Østerrike.

[ Graham Hansen etter EM-fadesen: – Vært en skygge av oss selv ]

Andre regler

– Nei, det gjorde ikke det. Vi blir ikke satt opp i posisjonene vi liker, og vi klarer ikke å sette opp andre i posisjonene de liker. Så får vi ingenting ut av noe som helst verken offensivt eller defensivt. Hvorfor vet jeg ikke, men det er to kamper på rad hvor vi har vist null, nix, nada. Vi har spillere i de beste klubbene, da må det gå an å få ut litt mer enn vi har fått i de to siste kampene, sa Reiten.

– Vi kom hit med lyst til å ta medalje. Fram til for en halvtime siden hadde vi egentlig troen på det, sa Chelsea-spilleren.

– Stemningen i garderoben er ikke så bra akkurat nå.

[ Sjögren om egen Norge-framtid: – Vanskelig å svare på ]